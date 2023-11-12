جراحة ناجحة بجامعة طنطا لمريض يعاني من وسواس قهري.. «أول مرة في مصر»

نجح فريق طبي وجراحي بمستشفيات جامعة طنطا في إنهاء معاناة مريض يعاني من وسواس قهري منذ 5 سنوات، بعد إجراء تدخل جراحي متعارف عليه في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تم فصل الفص الحزامي والأمامي بالمخ بتقنية محدودة التدخل والمخدر الموضعي مع مهدئ بسيط باستخدام جهاز التصويب المجسم ثلاثي الأبعاد، وهي ضمن أحدث الأجهزة والتقنيات المتوفرة في مستشفيات جامعة طنطا.

الجراحة الأولى من نوعها

وأشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بمهارة الفريق الطبي والجراحي الذي أجرى الجراحة، موضحاً أنها الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي والدول المجاورة طبقا للمجلات ومحركات البحث العلمية، مؤكداً أن مستشفيات جامعة طنطا تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، والكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لإجراء هذه الجراحات النادرة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه فور استقبال المريض بمستشفيات الجامعة، تم فحص ومناقشة الحالة أكثر من مرة من قبل كافة التخصصات الطبية والجراحية المعنية بالجامعة، وقرر الفريق الطبي اجراء الجراحة.

الفريق الطبي المشارك في الجراحة

وأضاف عميد الكلية، أن الجراحة تمت تحت إشراف الدكتور محمد عامر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور حسام الدين الصاوي رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية، وتكون الفريق الطبي من الدكتور حسين حمدي أبوالغيط استشاري جراحات المخ والأعصاب، والدكتورة هند محمد عارف استشاري الأمراض النفسية، والدكتور سعد محرم استشاري التخدير والعناية المركزة، والطبيب محمود الباز، والدكتور محمد النشرتي، والدكتور عبد الرحمن حمودة، والدكتورة إسراء حسن، ومصطفى عامر أخصائي التصوير الطبي، وحنان محمد، ونورهان أحمد.