ما حكم من وجد مالا لا صاحب له؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول إنها كانت في العمرة ووجدت مبلغا من المال، فأرجعته مكانه مرة أخرى، فما حكم من وجد مالا أو ما يطلق عليه لقطة، ماذا يفعل فيه؟

مسألة اللقطة أخذها أم أتركها

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «من المعلومات الفقهية التى ليست منتشرة، مسألة اللقطة أخذها أم اتركها، فالفقهاء قالوا هو مخير بين أمرين إما أن يأخذها ويعلن عنها حتى يصل لصاحبها، أو يتركها مكانها».

الفقهاء قالوا لو أنت قادر على العثور على صاحبها

واستكمل: «الفقهاء قالوا لو أنت قادر على العثور على صاحبها، وعدم اجحادها، فليأخذها، وإن لم يستطيع فعليه أن يتركها حتى لا يحمل نفسه المسئولية، لأنه ستعلن عنها لمدة سنة، صباح مساء، وبعدها يمكن أن تأخذها» مضيفًا: «أما فى الحرم فلا يجوز لها أن تأخذها وعليها أن تتركها مكانها حتى يأخذها صاحبها، أو يتم إرسالها إلى إدارة الحرم وهم من يعلنون عنها، وما فعلته السيدة لا إثم عليها فيه».