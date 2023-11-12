عاجل.. الأهلي يحصد جائزة مالية ضخمة من «كاف» بعد تتويج صن داونز بالدوري الأفريقي

توج فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بالنسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي، بعد الفوز على حساب الوداد المغربي بهدفين دون رد، في لقاء إياب المباراة النهائية للبطولة، بعد خسارته لقاء الذهاب بثنائية مقابل هدف.

وتحصل الأندية الثمانية المشاركة في البطولة، على جوائز مالية ضخمة، تترقبها خزائنها في الفترة المقبلة، عقب نهاية البطولة اليوم، وإنهاء مسيرة النسخة الأولى من البطولة.

الأهلي يحصل على جائزة مالية كبيرةوانتهت البطولة ليضمن النادي الأهلي جائزة مالية ضخمة، بالحصول على مليون و700 ألف دولار، وهي قيمة الجائزة التي يحصل عليها الفريق الذي ودع البطولة من الدور نصف النهائي.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة دوري السوبر الأفريقي، بالخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي، ذهابًا بهدف دون رد، وتعادل الفريقان سلبيًا في لقاء الإياب باستاد القاهرة.

قيمة جوائز الدوري الأفريقيوجاءت قيمة جوائز الدوري الأفريقي، كما يلي:-

البطل (صن داونز): 4 ملايين دولار.

الوصيف (الوداد المغربي): 3 ملايين دولار.

الخروج من نصف النهائي «الأهلي والترجي التونسي»: كل فريق يحصل على مليون و700 ألف دولار

الخروج من الدور الأول «بيترو أتلتيكو الأنجولي، وسيمبا التنزاني، وأنيمبا النيجيري، ومازيمبي الكونغولي»: يحصل كل فريق على مليون دولار.