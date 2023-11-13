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وزير الدفاع الأمريكي: سنرد بقوة إذا لم تتوقف الهجمات على قواتنا

كتب:

هانى حسن
09:06 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنّ بلاده ستفعل كل ما يلزم لحماية قواتها إذا لم تتوقف الهجمات التي تستهدفها، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد أوستن، أن ضرباتنا في شرق سوريا هدفها إضعاف الجماعات المسؤولة عن الهجمات ضد قواتنا.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي في وقت سابق، أنّ الولايات المتحدة ترى احتمالًا لتصعيد كبير للهجمات على قواتها ومواطنيها في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، مضيفا: «لن نتردد في التحرك عسكريًا حال توسع النزاع».

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