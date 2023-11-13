ندوة في جامعة الوادي الجديد حول مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل

نظمت إدارة جامعة جامعة الوادي الجديد ندوة حول مهارات إدارة الوقت وضغوط العمل، وذلك بقاعة مركز تنمية القدرات بالمبنى الإداري بالجامعة، بحضور حمدي رشوان، أمين عام الجامعة المساعد لشؤون الإدارية، وعدد من العاملين من مختلف القطاعات الإدارية بالجامعة.

تأهيل الجهاز الإداري بجامعة الوادي الجديد

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، دعم الجامعة المستمر على التدريب وتأهيل الجهاز الإداري، خاصةَ في المجالات التي تساهم في تحسين وتطوير جودة الأداء وتبادل الخبرات والمهارات بين أبناء الجامعة وتنمية قدرات العاملين بها، وكذلك استغلال وقت العمل بالشكل الأمثل، مؤكدًا على أهمية تكثيف الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة مع الجهات المعنية والمتخصصة فى مجال التدريب لصقل قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة لرفع الوعي بالمهارات الإدارية.

رفع كفاءة القطاعات الإدارية

ووأوضح، حمدى رشوان، أمين عام الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، أن الندوة تأتي فى إطار حرص رئيس الجامعة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز بكافة القطاعات الإدارية، مضيفاً أن الندوة حاضر فيها الدكتور أحمد سيد السباعي أستاذ بقسم إدارة الأعمال بجامعة أسيوط لتعريف العاملين على أهمية إدارة الوقت وضغوط العمل والخصائص الرئيسية، والعوامل المضيعة للوقت، كما تضمنت الندوة الحديث عن أهمية إدارة الوقت في تنظيم المهام والأعمال داخل المنظومة الإدارية.