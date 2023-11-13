انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء في الوادي الجديد (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة في الوادي الجديد، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للنشء تحت «شعار بناء جيل»، بمشاركة 500 طليع وطليعة من مركز الداخلة.

تعزيز الولاء والانتماء للوطن

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد بهاء شوقي، لـ«الوطن»، إن المؤتمر يستهدف المرحلة العمرية من 8 إلى 18 عاما، لبناء وعيهم بصورة سليمة، بهدف خلق جيل واعى بقضايا وطنه، وقادر على مواجهة التحديات، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية على تفعلية وتطبيقة على أرض الواقع، والاهتمام بالنشء لكي يكون الجيل الواعد شريك أساسي في رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمشاركة في الجمهورية الجديدة بمقوماتها ومرتكزاتها الجديدة.

دعم قدرات النشء في الوادي الجديد

وأوضح، محمد كامل حبشي، مدير ادارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن المؤتمر الوطنى جاء حول دعم قدرات النشء وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية، وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة ومناقشة القضايا وتعريفهم بأهم المهارات القيادية، والسعي لبناء الوعي والثقافة وتدريبهم على التقليد بصورة إيجابية وصحيحة.