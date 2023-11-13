تحذير من متحور كورونا الجديد بعد ظهوره في 11 دولة.. «الأكثر عدوى»

استمرار فيروس كورونا في التحور ليست بأمر جديد، فمنذ بدء انتشار الوباء في أواخر عام 2019، وبدأت تحدث تحورات كثيرة لـ«كوفيد 19»، ومع ذلك، يطلق العلماء تحذيرات من متحور كورونا الجديد، الذي قد يكون أكثر عدوى من سابقيه.

ظهور متحور كورونا الجديد في 11 دولة

في الآونة الأخيرة، اجتذب متغير كورونا «بيرولا» الاهتمام، لأنه يسبب أعراضا غير عادية، ومع ذلك فإن هذا لا يشكل خطرا كبيرا حتى الآن، إذ لا يعتبر بيرولا أكثر عدوى بشكل ملحوظ، إلا أنه تم اكتشاف متغير فرعي لتلك السلالة من الفيروس، يمكن أن تكون عكس ذلك، بحسب صحيفة «فرانكفورتر روندشاو» الأكثر انتشارا في فرانكفورت.

«مثير للقلق»، هكذا وصف الباحثون متحور كورونا الجديد JN.1، الذي قد يكون أكثر عدوى من نظيره السابق، بعد اكتشاف بعض الحالات في أكثر من 11 دولة، خاصة أمريكا وبريطانيا، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أعراض متحور كورونا الجديد

كيلي أوكسون، العالمة المعلوماتية الحيوية في مختبر الصحة العامة بولاية يوتا الأمريكية، وصفت متحور كورونا الجديد بأنه «مثير للقلق»، مشددة على أن هناك مراقبة لوضعه في العالم بالوقت الراهن.

ظهر متحور كورونا الجديد لأول مرة بأمريكا في سبتمبر الماضي، حسبما ذكرت هيئة الصحة الأمريكية، وعلى الرغم من وجود مؤشرات على أن JN.1 يمكن أن يكون أكثر عدوى، كشف البروفيسور توماس روسو، الذي اكتشف السلالة الجديدة، أنه لا يمكن حتى الآن تحديد مدى انتشار متحور كورونا الجديد، نظرًا للبيانات المحدودة المتاحة.

وبحسب المركز الطبي بجامعة نبراسكا الأمريكية، فإنه لا يوجد دليل على أن متحور كورونا الجديد JN.1، يسبب أعراضا مختلفة عن متغيرات كورونا السابقة، نظرًا لأنه متغير فرعي من متغير Omicron، فمن الممكن ظهور أعراض مثل التهاب الحلق وآلام الجسم وصعوبة التنفس والحمى والسعال.