استقبال اتحاد القبائل العربية وفد إعلاميي الشركة المتحدة.. (صور)

استقبل اتحاد القبائل العربية وفد إعلاميي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في العريش، على هامش زيارتهم اليوم في شمال سيناء.

ورحب اتحاد قبائل سيناء بوفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في زيارته لمدينة العريش اليوم، إذ قام وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بزيارة مستشفى العريش العام، وتفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم.

كما توجهوا لمعبر رفح البري لتفقد المساعدات المقدمة لأهالي قطاع غزة عبر المعبر ضمن الجسر البري الإغاثي.