أول رد فعل من أحمد فتوح بعد قرارات الزمالك.. «الظهور بالأحمر»

نشر أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهو بالقميص الأحمر لمنتخب مصر، كأول رد فعل منه على قرارات إدارة ناديه برئاسة حسين لبيب، بخصم 25% من قيمة عقده عن الموسم الحالي مع الزمالك، وإيقافه لمدة شهر، واستمرار قرار عرضه للبيع.

أول رد فعل من فتوح بعد قرارات الزمالك ضدهوحرص فتوح على مشاركة جمهوره صوره له من مران منتخب مصر، تعقيباً على قرارات إدارة ناديه دون كاتبه أي تعليق كأول رد فعل منه.

شارك في مران منتخب مصر أمس الإثنين 22 لاعبًا، هم «محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي، محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح، محمد النني، طارق حامد، مروان عطية، حمدي فتحي، أمام عاشور».

وكذلك «أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجية ومحمود حمادة ومصطفي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف».