نائب وزير الزراعة السابق: 60 دولة حريصة على استيراد المنتجات من مصر

أشادت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة السابق، بالقطاع الزراعي في مصر، موضحة أنه قطاع متميز يصدر المنتجات الزراعية إلى 60 دولة، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.

وأضافت أنه يوجد صناعات للإنتاج الزراعي كمجمدات أو عصائر أو مركزات، كما يوجد لدينا قطاع شركة إنتاج وهي الشركة المصرية للنشا والجلوكوز والشركة الوطنية لمنتجات الذرة.

مصانع على أعلى مستوى

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر قناة dmc، أن المصانع التي لم تكن تعمل سابقًا أصبحت على أعلى مستوى، وينتجون 70% من احتياجات الشعب المصري من النشا، كما أنهم يصدرون إلى دول عديدة سواء النشا أو الجلوكوز أو مشتقاته، وهي منتجات في غاية الأهمية، فضلًا عن إنتاج زيت الذرة، وهو شيء مهم.