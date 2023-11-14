دعوى قضائية تتهم إدارة «بايدن» بالتواطؤ لتنفيذ إبادة جماعية في غزة

يقيم مركز الحقوق الدستورية الأمريكي، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس جو بايدن بتهمة التواطؤ لتنفيذ إبادة جماعية لسكان قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وصرح المركز الحقوقي الأمريكي، بأن حكومة إسرائيل تنفذ جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة بدعم غير مشروط من واشنطن التي لا تفي بالتزاماتها القانونية لمنع هذه الإبادة.

وعلى جانب آخر نشرت واشنطن بوست، أن منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة تحث إدارة بايدن على التوقف عن تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية.