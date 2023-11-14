خبيرة مصرفية: مصر لديها القدرة على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن مصر لديها القدرة على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، إذ تشهد خلال الفترة الراهنة مجهودا كبيرا في مختلف الاستثمارات.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر تبذل مجهودا كبيرا في جذب الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال، من أجل توطين الصناعة والاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية والغذائية للدولة.

قدرة الاقتصاد على الصمود

وأشارت إلى أن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الهيكل الاقتصادي للبلاد وتنوع قطاعاتها الاقتصادية، وإصلاحات السياسات الاقتصادية المتبعة، وقوة السياسة المالية والنقدية، وروابطها مع الاقتصاد العالمي.