رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبيرة مصرفية: مصر لديها القدرة على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات

كتب:

منة العشماوي
02:10 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
سهر الدماطي

سهر الدماطي

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن مصر لديها القدرة على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، إذ تشهد خلال الفترة الراهنة مجهودا كبيرا في مختلف الاستثمارات.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر تبذل مجهودا كبيرا في جذب الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال،  من أجل توطين الصناعة والاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية والغذائية للدولة. 

قدرة الاقتصاد على الصمود

وأشارت إلى أن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الهيكل الاقتصادي للبلاد وتنوع قطاعاتها الاقتصادية، وإصلاحات السياسات الاقتصادية المتبعة، وقوة السياسة المالية والنقدية، وروابطها مع الاقتصاد العالمي.

اقرأ المزيد:

الدولار يحافظ على استقراره رغم خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

وكالة «فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لاقتصاد الاحتلال

خبير مصرفي: موديز سترفع التصنيف الائتماني لمصر في هذه الحالة

أول تعليق من وزير المالية على قرار «موديز» بتغيير التصنيف الائتماني لمصر

خبير: خفض التصنيف الائتماني للبنوك الأمريكية يضر اقتصاد الولايات المتحدة
بقلم منة العشماوي