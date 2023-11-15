4 أندية واكتئاب واعتراف.. القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة في الموسم المأساوي

على مدار شهرين ونصف، سجل عمرو وردة اللاعب الأسبق لنادي الأهلي والمنتخب الوطني، وأحد أبرز المحترفين المصريين في السنوات الأخيرة، رقما قياسيا سلبيا في فسخ التعاقد، بعدما قضى 90 يوما متنقلا بين الشرق والغرب، لا يستقر في نادٍ أكثر من أسابيع.

عمرو وردة.. «سوبر هاتريك» في فسخ التعاقد

«سوبر هاتريك فسخ تعاقد»، هكذا ارتبط اسم وردة بأربعة أندية منذ بداية انتقالات الصيف الأخيرة، بدأها بنادي الرجاء المغربي، وختمها بالدوري المصري من بوابة نادي فاركو، تخللهما تجربتين لم يكتملا مع دوكسا القبرصي والاستقلال الإيراني.

«أعاني من الاكتئاب وأعالج نفسيا»، هكذا خرج عمرو وردة ليكشف عن السر أخيرا، في تصريحات تليفزيونية، بعدما أصبح مستقبله على المحك، وهو لم يتجاوز عامه الثلاثين.

هل تنهي الأزمات مسيرة عمرو وردة مع كرة القدم؟

أزمات عديدة عانى منها عمرو وردة، على مدار مشواره مع كرة القدم، سواء مع الأندية أو مع المنتخب الوطني، جعل اسمه يرتبط في الأذهان دائما بعدم الانضباط، بعد نهاية مشواره مع أكثر من نادٍ لأسباب خارج نطاق كرة القدم.

نجل أسطورة كرة السلة المصرية مدحت وردة، كشف لأول مرة عن أسباب فسخ عقده مع الرجاء، الذي شهد بداية سلسلة أزماته الموسم الحالي، مؤكدا أنه كان يعاني من نوبات هلع دخل على إثرها المستشفى، وانقطع عن التدريبات بسببها.

«محدش بيسأل عليا غير أهلي وخطيبتي»، هكذا كشف عمرو وردة معاناته خلال الفترة الماضية، كاشفا النقاب عن مخاوفه من نهاية مشواره مع كرة القدم مبكرا، في ظل الأزمات التي أصبحت جزءا من علاقته بالساحرة المستدير، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل عن طبيعة أزماته وكواليس تعاقده ورحيله المفاجئ عن 4 أندية في وقت قياسي.