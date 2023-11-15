برلماني: إنجازات الرئيس السيسي في قلوب كل المصريين

ثمن النائب عادل ناصر عضو مجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة مجهودات الدولة خلال العشر سنوات الماضية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري من خلال إطلاقها لسلسلة من المشروعات القومية .

وقال النائب عادل ناصر إن القيادة السياسية بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن البسيط وذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات القومية التي تلعب دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد القومي للبلاد وتعزيز مقوماته.

وتابع عضو مجلس النواب: « فضلا عن دوره في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع بإطلاقه حزمه من برامج المراءة المجتمعية والتي كان لها دور هام في تولي المرأة مناصب قيادية في الدولة من وزارت ومجالس نيابية واعتلائها لمنصة القضاء الذي كان حلم لكل فتاه، تلك الأمور جميعها تجعلنا نقول أن الرئيس السيسي في قلوب المصريين ونؤيده ونبايعه لفترة رئاسية جديدة».

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الذي نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة والذي حضره المئات من أهالي المحافظة اللذين حرصوا اعلان مبايعتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المارثون الرئاسي المقبل