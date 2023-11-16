«الهلال الأحمر المصري»: مخازن «العريش» على وشك النفاد لندرة المساعدات الدولية

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن مخازن «العريش» المخصصة لاستقبال مساعدات الدول على وشك النفاد، بسبب ندرة المساعدات المرسلة من المجتمع الدولي.

وأكد على هامش تدشين قافلة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من قبل جامعة الدول العربية أن المخازن المصرية والتي تحتوي على مساعدات المجتمع المدني المصري قائمة على أكمل وجه.

32 ألف متطوع في خدمة أهل غزة

وأضاف أن عدد متطوعي الهلال الأحمر المصري زاد بعدد 2000 متطوع، وبهذا أصبح عدد متطوعي الهلال الأحمر المصري 32 ألف متطوع.