إزالة الإعلانات المخالفة خلال حملة بشوارع مدينة الرياض في كفر الشيخ

نفذت رئاسة مركز ومدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة وغير المرخصة ومنتهية الترخيص بنطاق مدينة الرياض، تنفيذًا لتوجيهات اللواء المحافظ جمال نور الدين.

إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة

واستهدفت الحملة شوارع وميادين مدينة الرياض، وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أنّ الحملة جاءت بهدف إعادة الانضباط لشوارع مدينة الرياض، حيث تم خلالها إزالة الإعلانات الغير مرخصة، والإشغالات، والتعديات، مشدداً على عدم السماح بوجود التعديات في الشوارع والميادين.

«عيسى»: الحملات مستمرة لإعادة الانضباط

وأكد أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أنّ الحملات مستمرة لإعادة الانضباط، وتحقيق السيولة المرورية، وإعادة هيبة الدولة والقانون بالشارع، قائلاً: «لن نسمح بأى تراخٍ أو استثناءات فى رفع كافة أشكال التعديات الكائنة، والمواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية».