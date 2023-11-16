«معلومات الوزراء» يرصد 4 معلومات عن قرار الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار في غزة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّ مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري ودون شروط عن كل الرهائن.

وجرى اعتماد القرار في المجلس المكون من 15 عضوًا، بتأييد 12 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.

وترصد السطور التالية بحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، 4 معلومات عن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار في غزة، كما يلي.

1- قدّمته مالطا.

2- وافق عليه مجلس الأمن بتأييد 12 من أصل 15 عضو.

3- امتنعت الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.

4- يعتبر خامس محاولة في المجلس الاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

نص قرار إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة في غزة

1- إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة للمدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة.

2- إتاحة الفرصة لإجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة للأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة، بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية.

3- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.

4- دعوة جميع الأطراف للامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.

5- مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

6- أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.