نقيب فلاحي الإسكندرية: الاستحقاق الانتخابي سيكون مظاهرة حب للرئيس السيسي

قال محمد العقاري نقيب الفلاحين بالإسكندرية، إن الوطن أغلى ما لدينا، والمرحلة القادمة تستوجب وجود رئيس وطني، لا يختلف عليه المصريون وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا أحد غيره.

مؤتمر دعم السيسي من عمال وفلاحين بالإسكندرية

جاء ذلك، خلال كلمته على هامش مؤتمر أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب عبد الفتاح محمد يحيى، الذي أقيم مساء اليوم بمحافظة الإسكندرية لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، لتولي فترة رئاسية جديدة.

الاستحقاق الانتخابي سيكون مظاهرة حب للرئيس

وأضاف نقيب الفلاحين بالإسكندرية، أن الاستحقاق الانتخابي القادم سيكون مظاهرة حب للرئيس السيسي لإظهار تأييد ودعم جموع المصريين لرئيسهم وقائدهم لاستكمال المشوار وتعزيز دور مصر الريادي إقليميًا ودوليًا.

حضر المؤتمر زهير ساري الأمين المساعد لأمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، والنائب محمد الحمامي عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، النائب أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، وسامح السايح عضو مجلس النواب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب نشأت متري عضو مجلس الشيوخ، محمد العقاري، نقيب الفلاحين.