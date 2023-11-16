انتهاء فعاليات برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بالإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الخميس فعاليات انتهاء البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية» وذلك بعدما تم إطلاق البرنامج كأحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

محافظ الإسكندرية: القيادة السياسية تدرك دور المرأة المصرية

وخلال الاحتفال أكد الشريف على دور المرأة المصرية وإدراك القيادة السياسية لأهمية تمكين المرأة، حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة كما تؤمن بأهمية دورها وتسعى لتفعيل إسهامها في الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصاديا واجتماعيا.

تنوع المحاضرات وورش العمل للبرنامج في الإسكندرية

وتنفيذًا لذلك تنوعت المحاضرات وورش العمل على مدار فترة برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية لتعمل على تطوير المتدربات وصقل مهاراتهن الشخصية بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في المجتمع.

يذكر أن برنامج المرأة تقود في المحافظات يأتي كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتُمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.