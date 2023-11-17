علي جمعة يوضح أفضل صيغة للصلاة على النبي.. «تبعد عنك الأمراض»

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء إن الصلاة على النبي تيسر للعبد أموره وتسهل عليه حياته، ويكون النبي شفعيا له يوم القيامة.

وأضاف «جمعة» أن هناك صيغة للصلاة على النبي وهي: «اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ، وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كَثِيرًا».

فضل الصلاة على النبي

واوضح جمعة أن هذه الصلاة على النبي لمولانا العارف بالله سيدي الشيخ خالد النقشبندي مجدد الطريقة النقشبندية دفين الشام، ذكروا أن صلاته هذه ترياق مجرب لدفع الطاعون وأنه أمر -رضي الله عنه- بقراءتها (3) مرات عقب كل فريضة زمن الطاعون وفي المرة الأخيرة يكرر قارئها لفظ «كثيرًا» مرتين ويختم بقوله : وصلِّ وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وآلِ كلٍّ، وصحبِ كلٍّ أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

ذكر الصلاة على النبي في كتاب الكنز الثمين

واختتم على جمعة حديثه بأن هذه الصلاة ذكرت في كتاب الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين.