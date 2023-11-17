عاجل.. كواليس جلسة فيتوريا مع ثلاثي المنتخب المستبعدين قبل مغادرة معسكر منتخب مصر

أكد مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، اجتمع مع الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، قبل مغادرتهم لمعسكر المنتخب بعد قرار المدير الفني البرتغالي ردًا على ما بدر منهم عقب مباراة مصر أمام جيبوتي في لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف المصدر في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» كواليس الجلسة، مؤكدًا أن فيتوريا الاجتماع بهم من أجل الحديث عما بدر منهم عقب مباراة جيبوتي، في أولى مباريات التصفيات.

وأوضح المصدر أن فيتوريا كان غاضبًا بشدة مما تم، وقال لهم: «هل تفتعلون المشاكل بسبب عدم المشاركة في المباراة؟ لا مكان لكم في منتخب مصر الانضباط والالتزام أهم عندي من أي لاعب».

وكان مصدر داخل المنتخب أكد في وقت سابق أن فيتوريا قد رفض كل الوساطات من اتحاد الكرة وكبار منتخب مصر من أجل حل الأزمة واعتذار اللاعبين له، مؤكدًا أن الثلاثي لن يتواجدوا بقائمة المنتخب.

استبعاد ثلاثي منتخب مصر من معسكر المنتخبواستبعد فيتوريا الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر المنتخب المصري لعدم خوضهم تدريبات عقب مباراة جيبوتي في ظل غضبهم من عدم المشاركة في المباراة، ليتم استبعادهم من لقاء الفراعنة أمام سيراليون في ثاني مباريات المنتخب بالتصفيات.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحصل على حقوق بث مباريات مصريذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، سواء التي تقام داخل مصر أو خارجها، وذلك بالتعاون مع ثلاثة شركاء رئيسيين (أورا - اتصالات - البنك الأهلي).