انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من محيط مخيم جنين في الضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، من محيط مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

أوضح بيان وزارة الصحة الفلسطينية، أنه من بين 24 مستشفى لديه القدرة على استقبال المرضى في شمال القطاع، يعمل مستشفى واحد فقط، وهو المستشفى الأهلي الذي يستقبل المرضى.

وجرى إغلاق وإخلاء 18 مستشفى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك مستشفى النصر والرنتيسي والقدس التي توقفت عن العمل في الأيام الثلاث الماضية.

وتقدم 5 مستشفيات أخرى، بما فيها مستشفى الشفاء الطبي في غزة خدمات محدودة للغاية للمصابين المتواجدين داخل المجمع الطبي.