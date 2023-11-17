حالة واحدة لتخفيض 25% من الغرامة للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

قامت اللجنة البرلمانية المشتركة، بوضع عدد من التعديلات على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر مناقشة التقرير في الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل، إذ يأتي مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة لتلبية مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وأوضح التقرير الذي أصدرته اللجنة البرلمانية المشتركة أن تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تضمنت عديد من التيسيرات على المواطنين فيما يخص إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومن هذه التيسيرات ما أقرته المادة 8 من التقرير الذي شمل تعديلات مواد مشروع القانون، والتي أجازت لرئيس الوزراء إمكانية تخفيض سعر التصالح في حالة السداد الفوري لقيمة الغرامة.

تخفيض قيمة الغرامة عند السداد الفوري

وحدد تقرير اللجنة المشتركة لتعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء أنه يجوز لرئيس الوزارء إعطاء نسبة تخفيض 25% في قيمة التصالح عند السداد الفوري لقيمة الغرامة التي تم تحديدها من قبل اللجان المختصة، وفقا للمادة 8 من التقرير، ويأتي هذا التخفيض في إطار التسهيلات التي يقدمها مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.