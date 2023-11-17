إطلاق 10 قوافل دعوية بالمحافظات لنشر الفكر الوسطي المستنير

أطلقت مديريات أوقاف 10 محافظات، اليوم الجمعة، قوافل دعوية، في عدد من المساجد بقرى ومدن المحافظات، ومن المقرر أن يجري بالتتابع توجيه القوافل لمختلف المساجد في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والتثقيفية ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

خريطة القوافل الدعوية للأوقاف بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة القوافل الدعوية للمحافظات وفقا المديريات الأوقاف بالمحافظات كالتالي:

- مديرية أوقاف القليوبية بمدينة طوخ

- مديرية أوقاف الغربية بمدينة سمنود

- مديرية أوقاف المنيا بقرية عطف حيدر والعدوة

- مديرية أوقاف الوادي الجديد بالمنيرة

- مديرية أوقاف الفيوم بالعجمين

- مديرية أوقاف السويس بالجناين

- مديرية أوقاف أسيوط بمنفلوط

- مديرية أوقاف دمياط بالزرقا

- مديرية أوقاف المنوفية بأشمون

- مديرية أوقاف الشرقية ببلبيس.

فعاليات القوافل الدعوية بالمحافظات

حددت مديريات الأوقاف بالمحافظات المستهدفة اليوم خريطة عمل القوافل الدعوية وتشمل التالي:

- أداء خطبة الجمعة بالمساجد المستهدفة.

- عقد مقارئ قرآنية بالمساجد.

- المشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، الذي أطلق منذ بداية النشاط الصيفي.