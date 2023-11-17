عاجل.. أول تحرك من محمد صلاح بعد أزمة ثلاثي منتخب مصر

بادر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، بالتدخل في الأزمة المثارة مؤخرا داخل معسكر الفراعنة الحالي، من قبل الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، واعتراضهم على عدم المشاركة في مواجهة جيبوتي، وعدم استكمالهم مران المستبعدين من المباراة، ما اضطر البرتغالي روي فيتوريا، لاستبعادهم من المعسكر، قبل لقاء سيراليون يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

ماذا فعل محمد صلاح بعد أزمة ثلاثي منتخب مصر؟

وقال مصدر داخل منتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن محمد صلاح تدخل في أزمة ثلاثي المنتخب الوطني الأخيرة، باعتباره قائد الفراعنة، وأحد أهم اللاعبين في العالم حاليا؛ إذ طالب زملائه المتواجدين بالمزيد من الانضباط وعدم التركيز على ما حدث مع «عاشور والشحات وحامد».

وأوضح المصدر أن محمد صلاح أكد في حديثه مع اللاعبين، أن هذه الأمور لا يجب الالتفات إليها، والتركيز على مواجهة سيراليون المقبلة لتحقيق الانتصار، مشددا على أن ما يحدث خارج الملعب ليس من اختصاصات اللاعبين، ويوجد مسؤولين في المعسكر دورهم حل هذه الأزمة.

وأكد أن «صلاح» أبدى انزعاجه مما حدث من جانب زملائه الثلاثة، خاصة أنهم أنهوا حالة الفرحة التي عاشها باقي اللاعبين، بعد السداسية التي حققوها في بداية مشوار تصفيات المونديال أمام جيبوتي.

كواليس أزمة منتخب مصر الأخيرة بسبب عاشور والشحات وحامد

واستبعد فيتوريا بشكل رسمي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب، إذ أنهم رفضوا استكمال المران رفقة المستبعدين من مواجهة جيبوتي.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، سواء التي تقام داخل مصر أو خارجها، وذلك بالتعاون مع 3 شركاء رئيسيين «أورا - اتصالات - البنك الأهلي».