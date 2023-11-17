محافظ الإسكندرية: تطور المحافظة في عهد الرئيس السيسي لم يحدث من 30 سنة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يحدث منذ 30 سنة في تاريخ المدينة الساحلية.

جاء ذلك خلال كلمته مساء اليوم الجمعة، بالمؤتمر الجماهيري الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية بمكتبة الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يوضح أسباب مشروعات المدينة

وأضاف المحافظ، أن الإسكندرية تحوي 5 ملايين ونصف المليون نسمة وفقا للتعداد ويصلون إلى 7 ملايين مواطن بتعداد المقيمين من محافظات مجاورة مشيرا إلى أن العدد يصل لقرابة 10 ملايين نسمة في فصل الصيف نظراً لتوافد رحلات يومية لقرابة 2 ونصف مليون مصيف، لذا فكل هؤلاء المواطنين احتاجوا إلى تطوير تام في الإسكندرية لخدمتهم.

المحافظ: الإسكندرية أخذت اهتماما خاصا من السيسي

وأكد أن محافظة الإسكندرية أخذت كل الاهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو اهتمام قد يكون أكبر من كل المحافظات الأخرى، ما يعكس حب الرئيس السيسي لهذه المحافظة.

وأشار إلى أن الإسكندرية شهدت عشرات المشروعات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات من حياة كريمة وتوفير وحدات سكنية بالإضافة إلى الطرق والتجميل والبنية التحتية.

واختتم محافظ الإسكندرية: «أنه على الرغم من أن عندنا مشاكل كتير إلا أننا حلينا وهنحلها ونسير طريق طويل لعودة الإسكندرية إلى عروس البحر الأبيض المتوسط».