نجوى كرم أول فنانة عربية تفتتح قناة بـ«واتساب» للتواصل مع الجمهور

افتتحت الفنانة نجوى كرم أول قناة خاصة في تطبيق «واتساب»، لتكون أول فنانة عربية تنشئ قناة في التطبيق العالمي بالشرق الأوسط والوطن العربي، يمكنها من خلالها التواصل المباشر مع الجمهور ومشاهدة تفاعلهم.

نجوى كرم تفتتح قناة على «واتساب»

وأعربت نجوى كرم عن اهتمامها بالتواصل المباشر مع الجمهور عبر تطبيق «واتساب»، وذلك من خلال كلمة وجهتها للجمهور عبر جميع حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي قالت فيها «متل ما بستعمل WhatsApp بالحقيقة مع الأصحاب والعيلة.. هالمرة رح يكون تواصلي معكن انتوا كمان، لتكونوا قريبين مني وكون قريبة منكن أكتر».

وشكلت نجوى كرم بهذه القناة الخاصة والأولى بين فناني لبنان والوطن العربي تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي بادر بالانضمام للقناة من خلال الرابط الذي نشرته في حساباتها، ومنهم تطبيق «X»، حيث يتيح التطبيق الانضمام مباشرة إلى القناة التي ستتواصل بها نجوى مباشرة مع محبيها من الجمهور في الوطن العربي.