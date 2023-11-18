مدبولي: 190 شاحنة تحمل أكثر من 2500 طن مساعدات تنطلق نحو غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن القافلة التي تنطلق اليوم كمساعدات لأهالي غزة، يديرها وينظمها صندوق تحيا مصر، وتتكون من 190 شاحنة، وتحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات، لأهالي غزة.

أضاف «مدبولي» خلال إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر، لإغاثة أهل غزة، أن الظرف الإنساني الكبير الذي يعيشه الأهالي في غزة اليوم، كان محفزا لكل شعب مصر والمؤسسات المصرية لمساعدة الأشقاء في القطاع.