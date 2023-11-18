رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدبولي: 190 شاحنة تحمل أكثر من 2500 طن مساعدات تنطلق نحو غزة

كتب:

نرمين عفيفي
09:22 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
قافلة المساعدات

قافلة المساعدات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن القافلة التي تنطلق اليوم كمساعدات لأهالي غزة، يديرها وينظمها صندوق تحيا مصر، وتتكون من 190 شاحنة، وتحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات، لأهالي غزة.

أضاف «مدبولي» خلال إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر، لإغاثة أهل غزة، أن الظرف الإنساني الكبير الذي يعيشه الأهالي في غزة اليوم، كان محفزا لكل شعب مصر والمؤسسات المصرية لمساعدة الأشقاء في القطاع.

اقرأ المزيد:

مدبولي يوجه بسرعة دراسة مقترحات وتوصيات تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لبدء دراسة مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا

«مدبولي» يشهد توقيع اتفاق بين الحكومة و«جلوبال أوتو» لتصنيع السيارات محليا

مدبولي: وضع تصور لمنع المضاربات على السلع الرئيسية.. ونسعى لإنهاء معاناة غزة
بقلم نرمين عفيفي