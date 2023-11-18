مفتي الشيشان يصل إلى مطار العريش

وصل مفتي الشيشان إلى مطار العريش، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، قدورة فارس، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب في غزة لتحقيق أي إنجاز، وتريد توظيف أحداث 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها.

وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن ما يحدث في غزة سلسلة من الجرائم الإسرائيلية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 عمال من قطاع غزة

واعتقلت قوات الاحتلال 7 عمال من قطاع غزة، في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال الجبعة، وداهمت منزلا يعود لأحد المواطنين من عائلة مشاعلة، واعتقلت 7 عمال، دون معرفة أسمائهم.