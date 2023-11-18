انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي في مسجد سيدي عبد الوهاب بمطوبس غدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي، غدا الأحد، بمسجد سيدي عبد الوهاب التابع لإدارة أوقاف مطوبس قبلي، تحت عنوان «العلم والعمل»، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق الأسبوع الثقافي الدعوي

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عبد الوهاب التابع لإدارة أوقاف مطوبس قبلي، غداً الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل، على مدار 3 أيام، تحت عنوان «العلم والعمل»، بإشراف ومتابعة الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.

محاضرات على مدار 3 أيام

وأشار «بسيوني»، إلى أنّه يتم عقد محاضرات على مدار 3 أيام في الفترة من 19 وحتى 21 نوفمبر 2023، عقب صلاة العشاء، وتتناول الحديث عن موضوعات «العلم النافع وأثره على العمل - إتقان العمل واجب ديني ووطني - مفهوم العمل الصالح»، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.

فعاليات الأسبوع الثقافي

وأكد «بسيوني» أنّ الأسبوع الثقافي يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع الجمهورية.