عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة بغزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة، التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا بقطاع غزة.

فيما صرحت «الخارجية الفلسطينية»، بأن إخلاء الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» باصطفاف سيارات الإسعاف المصرية المجهزة في معبر رفح استعدادا لاستقبال عدد من الأطفال الخدج الفلسطينيين.