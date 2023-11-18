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عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة بغزة

كتب:

نرمين عفيفي
02:13 م | السبت 18 نوفمبر 2023
آثار قصف على غزة

آثار قصف على غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة، التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا بقطاع غزة.

فيما صرحت «الخارجية الفلسطينية»، بأن إخلاء الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» باصطفاف سيارات الإسعاف المصرية المجهزة في معبر رفح استعدادا لاستقبال عدد من الأطفال الخدج الفلسطينيين.

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