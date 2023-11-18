عاجل.. مفاجأة بشأن تجديد أحمد فتوح للزمالك.. وكيله يكشف التفاصيل

كشف سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، عن مفاجأة بشأن تجديد عقد اللاعب مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، وأحقيته في الرحيل عن النادي.

وكيل أحمد فتوح يكشف مفاجأة: مفيش مشكلة مع الزمالك في التجديدوأكد سمير صلاح في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أنه لاتوجد أي مشكلة مع نادي الزمالك في التجديد في الوقت الحالي، وستكون هناك جلسة عقب عودة اللاعب الذي يشارك مع منتخب مصر خلال الفترة الحالية، لخوض رحلة التفاوض على التجديد لنادي الزمالك.

وتابع، نمتلك عرض في الوقت الحالي من نادي الاتفاق السعودي من أجل الحصول على خدمات أحمد فتوح خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والأمر بالكامل في يد النادي، خاصة وأن اللاعب ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل عن النادي بشكل رسمي.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك نهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والرحيل عن صفوف الفريق.