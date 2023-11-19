مدبولي: الرئيس السيسي يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية كبيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية شديدة للغاية، ويؤكد دائما أن مستقبل مصر سيصبح في هذا القطاع نتيجة القوى البشرية التي تتمتع بها مصر.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي على هامش تفقده عددا من الشركات العالمية العاملة في مصر: «زرنا 6 شركات في هذا التجمع الكبير والمنطقة الإدارية في شرق القاهرة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي المستقبل والمجال مفتوح لكل التخصصات» .

وتابع: «كنت حريص على مقابلة الشباب الذين يعملون في هذه الشركات للتعرف على خبراتهم العلمية، ووجدت خريجي من مختلف الكليات كالحقوق والتجارة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر وغيرهم، ووجدنا تباين في أعمار العاملين»