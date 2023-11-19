«مدبولي»: العنصر البشري المصري بين الأفضل عالميا في استيعاب التكنولوجيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مصر تحرز مستوى متقدم في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى المستوى المتقدم من الشباب المصري العاملين كخبراء ومسئولين عن برمجيات نظم الأمن والإلكترونيات وغيرها من الوظائف وثيقة الصلة بهذا المجال.

تدريب الشباب للعمل في المجالات المختلفة

وأضاف خلال تصريحات له خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده عددا من الشركات العالمية في مصر، أنَّ صناعة التكنولوجيا تضم أكثر من مستوى، ويجرى تدريب الشباب للعمل في المجالات المختلفة.

وأكد أنَّ الشركات العالمية الكبرى العاملة في المجال تعتمد بشكل كبير وأساسي على العنصر البشري المصري والمراكز في مصر، خاصةً مصانع السيارات العملاقة.

وتابع رئيس الوزراء: «جميع مديري الشركات الذين التقيتهم أكدوا أن العنصر البشري المصري بدون تحيز، من أفضل العناصر عالميا القادرة على استيعاب التكنولوجيا والتعامل معها».

«الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» قطاع الأمل للشباب

وتوجه «مدبولي» في كلمته إلى الشباب، موجها إليهم رسالة: «رسالة مهمة لشبابنا بأن هذا القطاع هو قطاع الأمل، ومتاح لدينا مجال للنمو أكثر في هذا القطاع الذي حققنا فيه بالفعل نسب نمو تتراوح بين 15 إلى 20% سنويا، وأنَّ وظائف سوق العمل المستقبلية ستعتمد بصورة أكبر على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا».