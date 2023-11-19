وزيرة التعاون الدولي: «نوفي» أتاحت أدوات تمويلية محفزة لاستثمارات القطاع الخاص

قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إن المنصة الوطنية أتاحت بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية وصناديق الاستثمار أدوات تمويلية مبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أن الهيكل التمويلي لبرنامج «نوفي» تيضمن الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والتهأهيل والدعم الفني لللمشروعات ومنصة للمنح والتمويلات الإنمائية الميسرة المبتكرة المطلوبة.

وأضافت «المشاط»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، الضمانات الإئتمانية مبادلة الديون والمطابقة البنكية من أجل مشاركة القطاع الخاص لكل مشروع.

ووجهت «المشاط» بالشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، والسيدة أديروا بستاو، رئيس البنك على مجهودها الشخصي خلال هذا العام، وبنك التنمية الإفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمحوري المياة والغذاء وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، بالاضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الإطراف المشاركين في مراحل المختلفة لمشروعات «موفي».