عاجل.. محمد صلاح يغادر ملعب مباراة مصر وسيراليون وسط حراسة أمنية مشددة

غادر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، نجم ليفربول الإنجليزي، ملعب صامويل كانيون دو الرياضي بليبيريا، وسط حراسة أمنية خاصة عقب، مباراة سيراليون، بسبب اندفاع عدد من الجماهير نحوه لالتقاط بعض الصور الشخصية معه.

وعقب إطلاق الحكم الكونغولي جان جاك نادالا، صافرة نهاية المباراة، اندفعت قوات الأمن الليبيرية مسرعة نحو محمد صلاح، لحمايته من الجماهير.

منتخب مصر يفوز على سيراليون بهدفين دون ردوحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الأحد، بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبتلك النتجية ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 6 نقاط، متصدرًا المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون.