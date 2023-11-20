«القاهرة الإخبارية»: فقدان سفينة شحن تركية في البحر الأسود

أعلنت السلطات المحلية التركية، اختفاء سفينة شحن على متنها طاقم مكون من 12 فردًا قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق آخر، أغقلت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، إذ بلغت شدة الرياح 22 عقدة غربي، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر مضطربة بشدة.

كما جرى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكل الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.