«محلية النواب»: القانون الجديد يسهل إصدار التراخيص لمنع مخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون القديم للتصالح كان يحظر التصالح على 8 حالات، أما القانون الحالي فقد قام بإجازة التصالح على هذه الحالات باشتراطات معينة مثل جواز التصالح على مخالفات البناء التي تجاوزت الارتفاع شرط موافقة الطيران المدني والقوات المسلحة وسلامة الإنشاءات وخلافه من الاشتراطات المختلفة.

مخالفات البناء من المواطنين الشرفاء

وتابع «السجيني»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية TEN، مساء الإثنين، أن مخالفات البناء رغم أنها مخالفة إلا أنها ارتكبت من الكثير من المواطنين الشرفاء، مشيرًا إلى ضرورة معرفة أسباب قيام المواطن بمخالفات البناء، للعمل على تقليل أو منع هذه المخالفات وتسهيل إصدار التراخيص، أو من خلال توفير الوحدات السكانية المختلفة المساحات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت بإعداد آلاف الوحدات، ولكن هذا لم يوقف مخالفات البناء.

الوحدات السكانية المطروحة من الدولة

وشدد على ضرورة دراسة سبب عدم إقبال المواطن من الريف على شراء الوحدات السكانية المطروحة من الدولة، ومن خلال الإطلاع على هذه الأسباب التحرك لحل المشكلة، لوقف مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.