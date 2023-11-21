وزير الشباب والرياضة يجتمع بمسئولي الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا» في مصر

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالوكالة الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة، بحضور السيدة كيم جين يونغ المدير الإقليمي للوكالة، ولفيف من قيادات الوزارة والوكالة الكورية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تطرق الإجتماع إلي استعراض ومناقشة مجالات التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث يخطط مكتب كويكا مصر لبدء شراكة طويلة الأمد مع وزارة الشباب و الرياضة في المجالات التالية، التطوع، التأهيل من أجل التوظيف، المشاركة الشبابية في تنمية المجتمع، المساواة بين الجنسين ودعم الفئات ذات الاولوية (ومنهم ذوي الهمم)، والتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الوزارة مثال كياني والحجز الالكتروني.

كذلك تم عرض برامج التطوع بالوزارة وخاصة برامج المتطوعي الأجانب الذى تتبناه الوزارة من خلال مشروع شباب يدير شباب، أندية التطوع بمراكز الشباب والجامعات وأندية الفتاة، البرنامج الدولي للتطوع في مصر، والمجالات والانشطة التي ترتكز عليها الوزارة حاليًا لدعم الشباب وخدمة المجتمع من خلال مراكز الشباب كمراكز الشباب خدمة مجتمعية، والتأهيل من أجل التوظيف رائدات الاعمال والتكوين المهني وأندية السكان، وبرامج التعليم المدني، مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، بالإضافة إلي برامج التطوع الكوري بمراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم، وبرامج من جانب الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على المشاركة المجتمعية لجميع المؤسسات في المجتمع المصري، والتوسع في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية التي تدعم الشباب والنشء في برامجهم المختلفة، انطلاقاً من الدور الوطني والذي يعود بالنفع على المجتمع في شتي المجالات.

وأشاد وزير الرياضة بالعلاقات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، والتي تمتد إلى أكثر من 25 عامًا فالتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية يعد نموذجاً يُحتذى به فى كل القارة الأفريقية ، ومنذ 1998 تساند الوكالة الكورية للتعاون الدولى «كويكا» مصر فى تنفيذ برامجها ذات الأولوية خاصة فى مجال: التحول الإلكترونى ورقمنة الخدمات الحكومية، التنمية ودعم الشباب، وتقديم برامج التدريب الفني للشباب في مصر، تمكين المرأة والفئات ذات الاولوية.

وعبر الدكتور أشرف صبحي، عن تقديره الكبير للوكالة الكورية للتعاون الدولي، وجهودها الكبيرة والدؤوبة في مصر، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء المستهدف مع الوزارة في مختلف البرامج التي تقدمها الوكالة والبرامج التي ستعمل عليها من الوزارة.

من جانبها، أوضحت السيدة / كيم جين يونغ المدير الإقليمي للوكالة، وأول مديرة امرأة يتم تعيينها لمكتب «كويكا» مصر، أن الوكالة تعمل بجهد على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات كما تلعب دوراً كبيراً فى تطور العلاقات التنموية ونقل الخبرات التكنولوجية وبرنامج التطوع الكوري.

وتُعد الوكالة الكورية هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية مكرسة لتنفيذ برامج المنح وتهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية حول العالم، وتعمل مع عدد من الوزرات والمؤسسات، منها، وزارة المالية، وزارة التعاون الدولي، وزارة الصحة والسكان، الأكاديمية الوطنية للتدريب، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (وزارة الخارجية).