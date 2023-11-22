محافظة أسوان تواصل تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهات المعنية بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي العامة في تعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المحلية استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بالمتابعة الدائمة لهذه الحملات.

تنفيذ 4 إزالات جديدة لتعديات على أراضي الدولة

وشنت الوحدة المحلية لمدينة أسوان حملة مكبرة في عدد من مناطق المحافظة من ضمنها قرية الرمادي بحري التابعة لمركز ادفو، حيث تم تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تبلغ 1050 مترًا مربعًا ويجري رصد المخالفات في المنطقة الواقعة شمال محافظة أسوان .

الحملات بالتنسيق مع الجهات الأمنية

وتابع اللواء أشرف عطية نتائج الحملة التي شارك فيها مسئولي الإدارة الزراعية وقوات الشرطة ورؤساء الوحدات القروية والعمال والفنيين المدعمين بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل.

كما شهدت مدينة كوم امبو شمال أسوان حملة مماثلة في قرية العباسية التابعة لها، تضمنت إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة إجمالية تبلغ 1986 مترًا مربعًا بينما تستمر الحملات في إزالة جميع أشكال التعديات وحماية أملاك الدولة.