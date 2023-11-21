مصدر لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في حل أزمة غزة

قال مصدر مصري مسؤول، إنَّ مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في حل الأزمة الجارية بقطاع غزة، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار للقطاع.

وتابع المصدر المسؤول في تصريحاته التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»: «الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق قطاع غزة».

وأشار إلى أنَّ اتفاق التهدئة في قطاع غزة يشهد تقدما ملموسا وفي مراحله الأخيرة.

الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع

وتابع المصدر المسؤول، أنَّ اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وأكد استمرار الجهود والاتصالات المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة.