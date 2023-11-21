«القاهرة الإخبارية»: إعلام إسرائيل يعلن تأييد الائتلاف الحاكم لصفقة تبادل الأسرى

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنَّ وسائل الإعلام لدولة الاحتلال، تتداول أخبار تقول إن الائتلاف الحاكم يؤيد صفقة تبادل أسرى مع حماس وهدنة في غزة.

إعلام الاحتلال يزعم نشر مرتقب لأسماء المحتجزين

وكانت «القاهرة الإخبارية» نقلت في نبأ آخر، أنَّ الإعلام الإسرائيلي زعم بأنه سيتم نشر أسماء المحتجزين الفلسطينيين المشمولين بصفقة التبادل على موقع إلكتروني خاص لإتاحة المجال أمام الإسرائيليين لتقديم الاعتراضات.

تضارب في الإعلام الإسرائيلي

فيما ذكرت القناة، أن هناك تضارب في الإعلام الإسرائيلي حول انتهاء اجتماع حكومة الحرب المخصص لمناقشة صفقة المحتجزين.