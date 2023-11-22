تعاون بين «ليجاسي للتنمية» و«نهضة مصر» لنشر الوعي بالحضارة المصرية

وقعت شركة ليجاسى للتنمية والإدارة، المُشغّل للمتحف المصري الكبير، مع دار نهضة مصر للنشر، اتفاقية تعاون بهدف العمل المشترك على نشر الوعي بالحضارة المصرية القديمة وإثراء الحاضر بالتاريخ المصري العريق.

يهدف هذا التعاون إلى تأليف ونشر وتوزيع قصص للأطفال من مختلف الفئات العمرية تجمع بين الخيال والتاريخ في حبكة درامية تسلط الضوء على حياة العديد من الشخصيات المؤثرة في التاريخ المصري القديم وما تركته تلك الشخصيات من بصمات وآثار منحت الحضارة المصرية مكانة بين حضارات العالم، بالإضافة لربطها مع التحديات المعاصرة للمجتمع الحالي وما يحتاجه النشئ من اكتساب لمهارات تساعده على تخطي هذه التحديات.

ومن جانبها، قالت المهندسة ميريت السيد، رئيس مجلس إدارة ليجاسى: «نحن متحمسون لهذه الشراكة بين دار نهضة مصر للنشر والمتحف المصري الكبير، ونتطلع لإثراء تجربة الأطفال في استكشاف تاريخ مصر من خلال قصص ممتعة وتعليمية».

ويأتي هذا التعاون ليجمع بين الرؤية الثقافية والمهنية للمتحف المصري الكبير ودار نهضة مصر.

كما أعربت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر عن سعادتها وفخرها بهذا التعاون، مؤكدة أنه خطوة مهمة تستكمل بها دار نهضة مصر أهدافها في نشر الثقافة والوعي لدى الأطفال، وتعريفهم بتاريخ وتراث وثقافة مصر.

وقالت إبراهيم: «نحن حريصون على أن يكون هذا التعاون مثمرًا، وأن نخرج بمجموعة من الكتب المميزة التي تخاطب عقل ووجدان الأطفال، وتنمي لديهم حب الاستطلاع ومعرفة تاريخ حضارتهم»، مشيرة إلى أن الكتب التي سيتم إصدارها ستكون بأسلوب شيق وممتع ومناسبة لجميع الأعمار، وستقدم معلومات قيمة عن الحضارة المصرية القديمة، وذلك بشكل مبتكر من خلال رسومات وصور جذابة.

إتاحة القصص باللغة العربية

ومن المقرر أن تتاح هذه القصص باللغة العربية والإنجليزية للجمهور في المتحف المصري الكبير وشبكة البيع الخاصة لشركة دار نهضة مصر للنشر داخل مصر وخارجها، ويتوقع أن تكون هذه القصص مصدر إلهام وتشجيع للأطفال على استكشاف التاريخ والثقافة المصرية بطريقة ممتعة وتفاعلية.