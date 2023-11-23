الرئيس السيسي يؤكد استمرار دعم مصر للشعب الفلسطيني

وجه الرئيس عبد الفتاحالسيسي رسائل قوية في افتتاح مؤتمر «تحيا مصر - فلسطين» المقام في استاد القاهرة، مؤكدا استمرار دعم مصر المتواصل للأشقاء في فلسطين.

ووجه الرئيس السيسي، الشكر لكل المشاركين في مساعدة أهالي قطاع غزة، مؤكدا استمرار الدعم والمساندة لأهالي غزة خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس خلال مشاركته بمؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» باستاد القاهرة، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «أنا بشكركم كلكم الحقيقة، العمل اللي انتوا عملتوه دا ولسه مخلصش، احنا عايزين ندخل أكبر حجم من المساعدات في الظروف الصعبة دي، لأننا بنتكلم عن احتياجات 2.3 مليون إنسان تحت الحصار، وهم محتاجين كل حاجة، مفيش مياه، مفيش وقود، مفيش كهربا، مفيش أغذية، مفيش مواد طبية».

وأضاف الرئيس السيسي: «خلال الأيام المقلبة، إن شاء الله، هنستمر فى دعمنا ومساندتنا، وأنا عارف إن الشعب المصري بكل طوائفة وفئاته وقدراته، وكل منظمات المجتمع المدني، ستساهم، وأنا بدعوهم مرة تانية، اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني».