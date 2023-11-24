القبض على 10 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المنوفية

تمكن مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار، داخل بأحد المنازل بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المنزل، وأمكن ضبط 10 أشخاص حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة (قطرها 2 متر بعمق 10 أمتار) ، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.