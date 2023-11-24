3 هزات أرضية تضرب بلغاريا وسويسرا وإسبانيا

ضربت 3 هزات أرضية، عصر اليوم، 3 دول أوروبية «بلغاريا - سويسرا - إسبانيا»، تراوحت قوتها ما بين 1.4 و3 درجات على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وضربت هزة ارضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، بلغاريا، بعمق 9 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت بلغاريا على مسافة 65 كيلومترا جنوب شرق العاصمة صوفيا غرب البلاد، وعلى مسافة 22 كيلومترا جنوب شرق مدينة ساموكوف جنوب غرب البلاد.

هزة أرضية بقوة 1.4 درجة تضرب سويسرا

وفي سويسرا، ضربت هزة أرضية بقوة 1.4 درجة على مقياس ريختر، على مسافة 42 كيلومترا جنوب شرق مدينة لوزان، وقال مركز رصد الزلازل، إن بؤرة هزة أرضية ضربت سويسرا، وقعت على عمق 3 كيلومترات.

وضربت هزة أرضية بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر، إسبانيا، على عمق 3 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

أظهرت بيانات رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت إسبانيا على مسافة 36 كيلومترا جنوب غرب مدينة جيان جنوب البلاد،