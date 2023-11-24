أستاذ إعلام: الحضور في قلب الحدث جعل «القاهرة الإخبارية» بالمقدمة

قالت الدكتورة إيمان حلمي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة كفر الشيخ، إن نتيجة التزام قناة «القاهرة الإخبارية» قواعد التغطية والمهنية، والتواجد دائمًا في قلب الحدث، جعلها من أفضل القنوات العربية لتغطية أحداث غزة، ونتيجة ذلك، نقلت عنها وسائل الإعلام الغربية مسألة تبادل المحتجزين والهدنة الإنسانية.

وأشادت «إيمان» بتغطية القاهرة الإخبارية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتغطية أحداث غزة، ونتيجة لذلك فقدت القناة أحد مراسليها خلال الأحداث والعدوان الإسرائيلي على غزة.

إيمان حلمي: نقل وسائل إعلام غربية تغطية قناة القاهرة الإخبارية فخر لنا

وأوضحت الدكتورة إيمان حلمي أن نقل وسائل إعلام غربية تغطية قناة القاهرة الإخبارية يكسر حاجز اعتماد القنوات المصرية والعربية خلال السنوات الماضية على نقل التغطية من القنوات الغربية فيما يتعلق بالأحداث العالمية، لكن الآن أصبحت مصر بقناة القاهرة الإخبارية والشركة المتحدة، لها دور بارز في صنع التغطية الإعلامية للعالم كله، وهو فخر لنا.