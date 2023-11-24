«القاهرة الإخبارية»: 134 فلسطينيا غادروا إلى قطاع غزة من معبر رفح

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستقبال 12 مصابا فلسطينيًا وتسليمهم لتركيا والإمارات، كما أن 134 فلسطينيًا غادروا إلى قطاع غزة.

كما أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنه سيتم تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا غدًا، كما تم إدخال 200 شاحنة مساعدات الى قطاع غزة، كما تم إدخال سيارتي إسعاف مصريتين الى قطاع غزة.

وبحسب المعلن فإن الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

تنفذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، ويجرى تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.