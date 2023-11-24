«القاهرة الإخبارية»: إدخال 15 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الأردني لغزة عبر معبر رفح

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه جرى استقبال 17 مصابا و15 مرافقا من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى إدخال 11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي لغزة، كما تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الأردني لغزة.

وبحسب المعلن فإن الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

تنفذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، ويجرى تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.