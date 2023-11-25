الأسيرة المحررة أسيل الطيطي تروي معاناتها في سجون الاحتلال: تشبه «جوانتانامو»

بعد إطلاق سراح 39 فلسطينيًا محتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمن فيهم 24 امرأة و15 شابًا، كشفت شابة فلسطينية تُدعى، أسيل الطيطي، عن تجربتها وما عاشته خلال فترة احتجازهما، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

أسيل الطيطي: تحكى معاناتها داخل السجون

وتحدثت أسيل الطيطي عن ظروف بالغة عاشها وتعيشها أقرانها الباقيات الموجودة في سجون جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووصفت السجون الإسرائيلية في الوقت الحالي بأنها تشبه سجون «جوانتانامو»، مشيرة إلى السجون التي أنشأتها الولايات المتحدة في كوبا واحتجزت فيها أفراد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأضافت الأسيرة المحررة، أن ظروفها كانت مأساوية، حيث تم عزل الأسيرات بشكل فردي وتعرضن للضرب، وأفادت أسيل، التي قضت نحو عام واحد في سجون سلطة السجون الإسرائيلية وغادرت دون صدور أي حكم بحقها، بأنه لم يكن لديهم تلفزيون أو راديو أو أي وسائل اتصال بالعالم الخارجي.

وأشارت إلى أنهم كانوا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، حيث كانوا معزولين في غرفهم مع الجدران ومنعوا من معرفة أي شيء عن الأحداث الخارجية، ولم يسمح لهم بالخروج إلا لمدة ربع ساعة في اليوم لاستخدام دورة المياه.